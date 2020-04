Nederlands voorbeeld

in de Europese Unie. We zullen geen vluchtelingenkinderen die geen ouders of familie meer hebben, overnemen van Griekenland, is de stellige houding van Den Haag. Ook niet nu de corona-uitbraak een enorme bedreiging vormt voor de overvolle kampen als die op het Griekse eiland Moria. Dat in 2015 is afgesproken dat deze kwetsbare groep wezen voorrang zou krijgen bij de herverdeling van vluchtelingen vanuit Italië en Griekenland, is bijzaak. Nederland heeft sindsdien enkele tientallen kinderen opgevangen en daar blijft het bij, aldus een ferme premier Rutte. Dat zeven andere EU-landen zwakker van hart zijn en samen 1600 kinderen willen opvangen, noemt het kabinet een ‘ad-hocoplossing waaraan Nederland niet meedoet’. Grenzen zijn grenzen en die zijn dicht. Alleen een motie van de ChristenUnie, D66 en CDA om Griekenland te vragen 2500 ‘kwetsbare kinderen’ uit de kampen naar het Griekse vasteland te halen, kreeg een meerderheid in de Tweede Kamer.





In Europa spitst de aandacht zich toe op deze situatie. Maar wereldwijd zijn vluchtelingen de dupe van de coronacrisis. Hulporganisaties, inclusief die van de Verenigde Naties, hebben te maken met beperkende maatregelen en grenzen die worden gesloten. Hulp aan vluchtelingen in bijvoorbeeld Jemen, Syrië en Libanon, maar ook in Bangladesh aan de ongeveer 900.000 Rohingya die daar in kampen opee..