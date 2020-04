Per werelddeel kent de crisis een ander verloop. En hoe zit het met Rusland?

voor een pandemie, een epidemie op wereldschaal. De bestrijding ervan vindt idealiter ook plaats op wereldschaal. Maar politiek ziet die wereldschaal er heel anders uit dan ziekte en genezing zouden moeten dicteren. Nu al is COVID-19 een speelbal van de grote mogendheden, met Europa als slachtoffer en Rusland als boosdoener. Misbruik van de situatie, desinformatie en verdoezeling van onwenselijke realiteiten zijn de zichtbare politieke gevolgen van de coronacrisis.

Per werelddeel kent de crisis een ander verloop. Europa is zwaar getroffen. De landen proberen ieder voor zich adequaat beleid te ontwikkelen, maar doordat de Europese Unie nu eenmaal geen eenheid is, komt het overleg tussen de lidstaten over als laks en ruzieachtig.

Dat land speelt als geen ander op verschillende borden, met de kaarten voor de borst. Ook het coronavirus is voor Moskou fascinerend snel tot een middel geworden om de actualiteit met beproefde methoden uit te buiten. Het gaat volgens de klassieke sov..