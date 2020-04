Een leven van genade

toen op 9 april 1945 de verzetspredikant Dietrich Bonhoeffer geëxecuteerd werd. Minder dan een maand voor de zelfmoord van Hitler en de capitulatie van Duitsland. Dit jaar valt de herdenking van zijn 75e sterfdag in de Stille Week.

Met zijn leven én zijn theologische nalatenschap heeft Bonhoeffer talloze christenen geïnspireerd die verder weinig met elkaar gemeen lijken te hebben (pagina 10): van bevindelijk, vroom en conservatief tot activistisch, progressief en anti-religieus. Dat is niet simpel te verklaren uit een ontwikkeling van de ‘vroege’ naar de ‘late’ Bonhoeffer. Ook het gedicht voor Nieuwjaar dat hij in de cel schreef ( Lied 511) getuigt van innig leven met God. Het is een gebed om niet te vergeten maar te leren van wat een mens in nood en crisis ervaart: ‘Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken om deze wereld en haar zonneschijn, leer ons wat is geleden dan herdenken; geheel van U zal dan ons leven zijn.’



markeert Bonhoeffer scherp het verschil tussen ideologisch en verantwoordelijk handelen. Ideologisch gedreven, zogenaamd principiële mensen zijn zelfgenoegzaam: ingenomen met hun edele motieven. Verantwoordelijke mensen daarentegen z..



van Bonhoeffer, de Britse geheim agent Payne Best, heeft later beschreven hoe zijn laatste zondag was, 8 april 1945. Bonhoeffer hield voor zijn medegevangenen een meditatie over de dagtekst uit Jesaja: ‘Door zijn wonden hebben wij genezi..