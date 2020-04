Samen doorbijten

maar nog niet aan het einde van het begin: veel duidelijker kon premier Rutte het niet zeggen. Iedereen die vooralsnog ‘slechts’ te lijden heeft onder de weloverwogen vergrendeling van het openbare leven, moet nog minstens een maand doorbijten. En dat kan heel moeilijk zijn: plotseling zonder werk, inkomen of omzet de dagen tellen; in huis opgesloten zitten vanwege je kwetsbaarheid; een geliefde in het zorgcentrum niet kunnen bezoeken; wekenlang de harmonie, discipline en goede moed bewaren met kleine en grote kinderen in één kamer.

Maar al die landgenoten die in de gezondheidszorg werken, zien de zwaarste tijd nog op zich afkomen. Dagelijks nieuwe ziekenhuisopnames. Verdubbeling van het aantal intensivecareplaatsen, allemaal voor coronalijders. Palliatieve zorg aan patiënten voor wie de loodzware behandeling en geforceerde beademing in zo’n ic-bed geen doen meer is. Meer verpleegcapaciteit ook voor revaliderende slachtoffers; belangrijker dan ooit is het immers dat herstellende patiënten geen dag te lang een ziekenhuisbed bezet houden. Her en der worden daarvoor gebouwen ingericht, tot en met evenementenhal Ahoy in Rotterdam - maar zullen er genoeg helpers zijn rond al die bedden? Hopelijk boort de oproep extrahandenvoordezorg.nl een ongekend potentieel aan van praktische, zorgzame mensen met ervaring in of aanleg voor de ziekenzorg.



geldt dus het devies: binnenblijven, geduld betrachten en niet verslappen. We zijn nu goed twee weken op weg, en de horizon ligt vooralsnog vier weken vooruit. In die twee weken liet Nederland wat je noemt 'een steile leercurve'

Sjirk Kuijper