De Bezetting herdenken

maakte het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekend wie de hoofdsprekers zijn bij 75 jaar Bevrijding. Koning Willem-Alexander houdt 4 mei een lezing bij de dodenherdenking in Amsterdam. Waarschijnlijk spreekt hij op een nagenoeg verlaten Dam, weten we nu. De volgende dag houdt de Duitse bondskanselier Angela Merkel de 5-mei-lezing in het Kunstmuseum te Den Haag. Daarna zou ze samen met premier Rutte in gesprek gaan met Nederlandse en Duitse jongeren: over de betekenis van 75 jaar vrijheid, en het doorgeven daarvan aan volgende generaties. Later deze week wordt bekend of dat kan doorgaan, en wat er met andere herdenkingsactiviteiten gebeurt. Nu al zijn overal in het land alle regionale exposities, theatervoorstellingen, concerten, optochten en andere ceremonies afgelast of uitgesteld.



van de coronacrisis, is de impact op het vieren van 75 jaar vrijheid wel het grootst. Een songfestival, olympische spelen, een voetbaltoernooi: hierbij verbleekt het allemaal. Dit is de laatste kwarteeuw-viering waar nog overlevenden b..

nu grotendeels achter gesloten deuren vieren. Voorlopig geen kermissen, muziekfestivals, optochten van legermaterieel. Wel tijd om weer eens een boek of artikelen te lezen over wat het werkelijk inhield: vijf jaar bezet te zijn onder een..