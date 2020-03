Presidentiële realityshow

kan worden, niet dat hij optreedt als president voor alle Amerikanen. Dat bleek vrijdagavond weer bij de ondertekening van de grootste financiële steunoperatie in de Amerikaanse geschiedenis. Om te beginnen stond een flink aantal Republikeinse politici dicht opeen achter de president – alsof er geen coronacrisis bestaat. Daarnaast wilde president Trump geen enkele Democratische politicus bij de ondertekening zien, ook al kon die alleen plaatsvinden door hun politieke steun. Er mag maar één beeld zijn: dat hij en zijn mensen het land redden. Er is geen ‘samenkomen als één natie’ om de coronacrisis te boven te komen, zoals zelfs Trumps dochter Ivanka bepleit. Het is de realityshow van de rechte, de real Donald Trump, zoals zijn eigen Twitteraccount ook heet en waarop hij de afgelopen dagen de ene na de andere uithaal tweette.





, dat zich uit in het eindeloos benadrukken van de eigen uitzonderlijke prestaties, heeft Trump de uitbraak van corona in de Verenigde Staten lang genegeerd. Gouverneurs en burgemeesters die om hulp en medische apparatuur vroegen, zoals Michigan en New York, gaf hij in interviews op zijn favoriete zender Foxnews een sneer.

In dit belangrijkste land binnen de westerse democratische wereld, is er in deze crisis geen leider die zijn volk verenigt, verbindt. Wat Trump vooral bezighoudt, is hoe liefst direct na Pasen de economie weer zo snel mogelijk herstart kan worden. Media die daarover kritische vragen stellen, beschuldigt hij ervan aan te sturen op het instorten van de economie om zijn herverkiezing te dwarsbomen.