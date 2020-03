De nationale huiskamer

- Wim Koole, een paar decennia directeur van de interkerkelijke omroep IKON, promoveerde er ooit op. En deze week gaf het programma De wereld draait door, in z’n laatste dagen, er een nieuwe lading aan. Er werden programma’s uit de ‘oude doos’ gehaald die ‘troost bieden in deze roerige, onzekere tijden’. We konden in een verre villa aan een warme zee, opnieuw majoor Bosshardt de rug van rockster Herman Brood zien wassen - ze leven allebei niet meer. De complete Elfstedentocht van 1985 kon worden herbeleefd. Maar ook de VARA-satire over het pausbezoek in datzelfde jaar - een makkelijk doelwit - kwam voorbij.

Dat is televisie als ontsnapping - nostalgie naar een gewoon leven vóór dit virus, naar iconische programma’s van toen, toen de kijkers van nu zelf ook nog een stuk jonger waren. Maar televisie kan ook juist midden in de narigheid van de dag gaan staan, of in een persoonlijk verdriet. En ook dat blijkt ‘troostend’ te kunnen zijn.

door de ervaring dat je minder alleen bent. ’s Avonds zitten er mensen in je huiskamer die gebeurtenissen van de dag bespreken en uitleggen, en antwoorden geven op de vragen ‘hoe kijk jij hiernaar’ en ‘wat doet dit m..