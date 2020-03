Samen de kosten dragen

De ondernemers die vandaag in deze krant aan het woord komen, laten een optimisme en een inventiviteit zien die veel zelfstandigen eigen is. Ze verzinnen een leuke actie, adviesgesprekken kunnen digitaal en die wijnvoorraad van je restaurant kun je ook op de Goudse markt verkopen. Maar de harde realiteit is: de winkel en het restaurant zijn dicht, klanten blijven weg, opdrachten worden afgezegd. Er komen compensatieregelingen, maar die vergoeden niet alles. En de vaste lasten gaan door; de pandverhuurder wil onderhand de huur van april zien.





juist ondernemers aan het einde van ‘de keten’ worden hard geraakt door de coronacrisis. In Amsterdam stuurden ondernemers deze week een brandbrief aan pandeigenaren, die volgens Het Parool tot weinig flexibiliteit geneigd..





zal uiteindelijk iedereen iets kosten. Niet de enige, maar wel de meest doeltreffende manier om van nature onwillige partijen zulke kosten toch eerlijk te laten verdelen, zijn belastingen. Niemand houdt van belastingen. Ondernemers zeker niet, want die z..