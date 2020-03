Christenen mogen wel extra goed nadenken hoe ze in deze tijd met wijsheid hun woorden kiezen

schreef de Prediker. Bijvoorbeeld ‘een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren’. En: ‘een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken’. De vrienden van Job hadden dat aanvankelijk goed door, nadat hij al zijn rijkdommen, zijn gezin en zijn gezondheid was kwijtgeraakt. ‘Zeven dagen en zeven nachten bleven ze naast hem op de grond zitten zonder iets tegen hem te zeggen, want ze zagen hoe vreselijk hij leed.’ Toen verbrak Job zelf de stilte: ‘Wat ik vreesde, komt nu over me, wat mij angst aanjoeg, heeft me getroffen. Ik vind geen vrede, vind geen kalmte, mijn rust is weg - onrust bevangt mij.’

En toen begonnen ze toch maar op hem in te preken, hoofdstukken lang. Totdat God het genoeg vond en Elifaz de mond snoerde: ‘Ik ben in woede ontstoken tegen jou en je twee vrienden, omdat jullie niet juist over mij hebben gesproken, zoals mijn dienaar Job.’

en de zeggingskracht van het lijden is een hachelijke zaak. Zeker als het om individueel lijden gaat. Weinig christelijke hulpverleners zullen pastoraal zó gevaarlijk te werk gaan en de Bijbel zó verminkt hanteren, dat ze een persoonlijke ziekte gaan verklaren uit persoonlijke schuld. Maa..

terwijl de stofwolken boven onze puinhopen nog niet zijn opgetrokken, is niet aan religieuze mensen voorbehouden. Maar nu christenen steeds meer een onbegrepen minderheid vormen, mogen zij wel extra goed nadenken hoe ze in deze tijd met wijsheid hun woorden kiezen. Ook in het bese..