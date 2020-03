Commentaar: Onze koning is op zijn best als hij luistert, niet als hij voorleest

en dreunen lang na. De schade is niet meteen te overzien, het dodental wordt nog een aantal dagen bijgesteld, hulpverlening moet op gang komen. Maar hoe verschrikkelijk het is, dat blijkt in één oogopslag, uit de eerste opnames.

Alleen al door ter plaatse te zijn, kan een staatshoofd dan de ontsteltenis en het medeleven van een heel volk uitdrukken. En dat levert overtuigende, iconische beelden op. Koningin Juliana op kaplaarzen en met een hoofddoek om, na de watersnoodramp. Haar dochter Beatrix met de hand op de mond, aangeslagen kijkend naar de smeulende en stinkende rampplek in de Bijlmer.

Koning Willem-Alexander echter stond vrijdagavond voor de onmogelijke opgave om empathie en medeleven uit te drukken bij een ramp die zich nog in slow motion aan het voltrekken is. Want hóe overrompelend het coronavirus ons land ook binnenviel – de zwaarste dreunen komen nog.

bracht de koning een bezoek in de verpleeghuizen en ziekenzalen van hen die mogelijk zullen overlijden. In de woonkamers van mensen voor wie het isolement allengs drukkender wordt; in gezinnen waar het huisarrest steeds dieper zal knellen; ..