Commentaar: Vraag elkaar gewoon eens hoe het met de ruzies gaat

Het coronavirus dwingt Nederlanders nu binnen te blijven. Maar wat als het thuis onveiliger is dan buiten? Niet zozeer doordat de meeste ongelukken nu eenmaal in huis gebeuren (belast de zorg niet door nu ondoordacht aan de voorjaarsschoonmaak te gaan!), maar vooral door een nu gevreesde toename van huiselijk geweld.

In België, en zeker in de Verenigde Staten waar huiselijk geweld een nog groter probleem is dan hier, waarschuwen hulpverleners er al voor. In de VS bedraagt het aantal doden door Covid-19 donderdag 155 (al loopt dat snel op), maar losse handjes of erger eisen er jaarlijks ook 2200 levens.





Een relatie die al niet zo lekker loopt, financiële moeilijkheden, gillende kinderen en natuurlijk de onzekerheid rond het virus – de oorzaken van geweld tegen partner of kinderen zijn legio, en juist nu kunnen veel risicofactoren elkaar versterken. Tel daarbij op dat ook de sociale controle minder is dan anders doordat iedereen thuis zit. I..