Whatever it takes

negentien nieuwe sterfgevallen meldde, uit de coronacrisis zich voor de meeste mensen nu op een andere manier. In de radicale verandering van de samenleving en het volledig doorkruisen van onze vaste bezigheden, terwijl we ons veelal 'gewoon' fit voelen. Ontwrichting en onzekerheid hebben als snelste bijwerking dat de economie hard wordt geraakt, terwijl we kortgeleden nog hoopten dat 'corona' wel zou overwaaien. Maar economie is psychologie, en dat gezegde wordt nu – misschien wel méér dan ooit – haast tastbaar.

Denk aan de zzp-klusser die wellicht slechts mondelinge afspraken met klanten maakt, maar nu wordt afgebeld. Ook in het midden- en kleinbedrijf vallen harde klappen. Of denk aan de reisbranche, die werkelijk alle reizen moet annuleren. Actuele omzet: nul euro.



om te zien dat veel bedrijven dit niet lang gaan volhouden. Daarom heeft het kabinet dinsdag een flink pakket aan noodmaatregelen aangekondigd. Vorige week al klonk in de Tweede Kamer: . Ofwel: de economie moet worden gestut, koste wat kost.