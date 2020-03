Oorlog in vredestijd

zei een cafébaas zondag voor de RTL-camera – omdat hij vooreerst drie weken dicht moest. Een stuitende vergelijking, voor wie de wrede verschrikking van oorlog heeft ondergaan. Maar premier Rutte heeft gelijk als hij de pandemie-maatregelen ‘ongekend voor landen in vredestijd’ noemt. Veel van wat ons overkomt en nog te wachten staat, doet wel degelijk aan oorlog denken. Een dodelijke vijand die niemand ontziet, is doorgedrongen tot ver achter de verdedigingslinie (‘afdammen’) waarop we nog een week geleden hoopten. We weten nog lang niet alles over zijn gedrag en bewegingen. Maar vast staat dat er nog geen wapen is dat hem verslaat; het ontwikkelen van een vaccin duurt lang. En dus gaan er dodelijke slachtoffers vallen: véél meer dan tijdens een gewone griepgolf. Want tegen deze vijand heeft nog niemands lijf een afweersysteem opgebouwd, en besmettelijkheid en mortaliteit zijn meedogenloos.



ontvouwde, heeft niets geruststellends in zich. Geen belofte dat we met Pasen weer veilig onze ouders omhelzen, dat kinderen snel weer naar school kunnen, dat alle bedrijven het redden en dat de beurs zich snel van dit griepje herstelt. ..



schade, zal het sterven van onze naasten zijn. Het gecontroleerd opbouwen van groepsimmuniteit is een gewaagd experiment, en voor velen zal die bescherming te laat komen.

Het beslissende argument vóór deze strategie, is d..