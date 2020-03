Commentaar: Over de excuses van de koning

De meeste veteranen hebben het niet meer beleefd: dat koning Willem-Alexander in Indonesië zijn excuses aanbood voor buitensporig geweld van Nederlandse zijde. In die keuze voor het woord ‘excessive’ (Engelse spreektekst) klonk een betekenisvolle beperking: het gaat over ‘ontsporingen’ (Nederlandse vertaling) van geweld. Daarvan zijn beruchte voorbeelden bekend, andere..

