Censuur? Welnee

heeft Nederlands grootste boekhandel, bol.com, uit de digitale schappen gehaald. En bij nog eens 24 titels worden waarschuwingen vertoond. De meeste van die boeken hebben een weerzinwekkende, rabiaat antisemitische inhoud. Of ze verkopen schadelijke onzin. Dat de webwinkel – eindelijk, zeggen sommigen – voorkomt dat door zijn toedoen dit soort vergif wordt verspreid, is niet meer dan logisch.

En toch, is dit wel zo’n goede ontwikkeling, vragen critici zich af. Vandaag zijn het boeken die anorexia verheerlijken, morgen is het misschien bepaalde christelijke (of islamitische of andere) lectuur die de meerderheid van de Nederlanders niet welgevallig is. Komt de vrijheid van meningsuiting niet in het gedrang? Bepaalt bol.com straks wat we mogen lezen, en wat niet? Op de rechtse websi..

Allereerst censureert bol.com niet zelf, maar laat het bedrijf deskundigen van buiten beoordelen. En al zou bol.com eigenzinnige opvattingen ontwikkelen over wat goede lectuur is, en wat niet – het is een bedrijf. Bedrijven mogen verkopen wat z..