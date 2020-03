Strafzaak MH17: Niemand komt uiteindelijk weg met zo’n oorlogsmisdaad

van de MH17 een ramp, voor alle 298 inzittenden en hun nabestaanden. Een tragedie, die ook in het zesde jaar nog niet is vergeten. Maar wat er op 17 juli 2014 gebeurde, was geen natuurramp, geen ongeluk. Zelfs het woord crash is hier niet op zijn plaats. De Boeing 777-300ER van Malaysia Airlines werd neergehaald. Het was geen ramp, maar een aanslag.

Vandaag begint in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol de strafzaak. Het wordt een lange rit; tot ver in 2021 zijn zittingsdagen voorzien. Een kleine vierhonderd journalisten zijn ter plekke. De dossiers omvatten 102 ordners met 36.000 bladzijden, alleen al aan multimedia zijn er ruim zesduizend bestanden die een rol spelen.





. Het gaat om Russen die een militair verleden hebben bij ofwel de rebellerende separatisten in oostelijk Oekraïne ofwel het reguliere Russische leger. Het kwartet is niet aanwezig en Rusland zal hen nooit uitleveren. Dat is op zich niet vreemd. Er zijn meer landen die eigen staatsburgers niet laten berechten door een buitenlands hof.