Commentaar: De Formule 1 wordt als een afgod verheerlijkt

Koen Zonneveld is lid van de hardloopclub in Noordwijkerhout. Hij mag met zijn medelopers niet door het natuurreservaat Noordvoort rennen. Sinds negen maanden is dat een beschermd gebied, waar vogels en zeehonden tot rust kunnen komen. Zonneveld heeft daar begrip voor.

Als het om het faciliteren van de Formule 1 Dutch Grand Prix gaat, wordt alles anders, óók voor dit stiltegebied. Dat bleek toen de gemeenten Noordwijk en Zandvoort ermee instemden om dit beschermde stukje strand eventueel open te stellen voor gemotoriseerde colonnes van het hotel in Noordwijk naar het circuit in Zandvoort. De motivering van dit besluit is dat de ..

De hardloper uit Noordwijkerhout kan dat niet vatten. Hij gaat op 30 april tot en met de race, op 3 mei, actie voeren onder het motto: Blokkeerstrandverkeer. Een keten van mensen moet de auto’s op het strand tegenhouden.