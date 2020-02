Psalm en werkelijkheid

Invocabit, heet de eerste zondag van de veertigdagentijd vanouds - een woord in het Latijn, dat uit Psalm 91 komt: ‘Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden / Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn / Ik zal hem uitredden ...’. Tweeduizend jaar geleden kreeg Jezus, na veertig dagen vasten in de wildernis, deze psalm te horen. Die kun je nu niet meer lezen of zingen zonder aan Hem te denken. De duivel, de onruststoker en verdeeldheidzaaier vanaf het begin, probeerde de woorden uit die psalm te kapen. ‘Spring dan! Het staat er toch: je zult je voet niet stoten aan een steen, daar zal de Ontzagwekkende voor zorgen, Hij laat zijn engelen over je waken.’

Met op de klank af bijbellezen moet je blijkbaar uitkijken.





Psalm 91 staat vol beloften die stuk lijken te lopen op de realiteit. ‘De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen’ - de migranten die in gammele bootjes op zee zijn omgeslagen en verdronken, kunnen het niet meer navertellen. ‘Al vallen er tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen’ - die garantie heb j..