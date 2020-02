Waar is graaf Adolf?

Mannen en vrouwen in witte pakken. Mondkapjes voor.

Dan denk je: corona! Maar daar gaat het nu niet om. ‘Die mondkapjes zijn vanwege de vloek van de farao!’, zegt doktor Birgit Grosskopf. Ik sta in een grafkelder van de Nassaus, in het Duitse Dillenburg. Beschermende kleding is verplicht.

Het ziet eruit als een ingewikkelde aflevering van Derrick.

Toen in 1923 in Egypte de tombe van Toetanchamon werd geopend, stierven enkele deelnemers aan die expeditie door toedoen van schimmelzwammen. En die zwammen zijn hier misschien ook. Ik krijg het er Spaans benauwd van. Wat wel weer toepasselijk is, want de man naar wie gezocht wordt, Adolf van Nassau, is gesneuveld in de Opstand tegen Spanje. Dat was bij Heiligerlee, in 1568. Hij werd 27.