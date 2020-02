De onwil om vluchtelingen op te nemen, dat is pas xenofobie

, al een jaar of tachtig in gebruik in de Nederlandse taal. Xenos kan gast betekenen, maar ook vreemdeling. Fobos in het Grieks betekent angst, vandaar ‘fobie’. Toch wordt ‘xenofobie’ zelden vertaald als ‘angst voor gasten’. De definities lopen uiteen, vooral in het benoemen van raakvlakken. Het Cultureel Woordenboek zegt: ‘Angst voor of afkeer van vreemdelingen. Dit verschijnsel gaat vaak samen met gevoelens van nationalisme.’ Amnesty International verbreedde het woord in 2007: ‘met name in de vorm van racisme en rassendiscriminatie. Een belangrijke uiting van xenofobie is “hate speech”.’

inwoners van het Griekse eiland Lesbos xenofoob zijn? Het is niet moeilijk uitspraken te citeren die daarop duiden. De rellen van woensdag maakten duidelijk hoezeer sprake is van woede en diep die zit. Maar het is te gemakkelijk de Griekse eilanders te veroordelen vanuit een land waarin vl..

Het meet 1630 vierkante kilometer, ruim drie keer Texel, en er wonen 90.000 mensen, waarvan een derde in de hoofdstad Mytilini. In oktober vorig jaar waren er ruim 13.000 migranten, waarvan bijna de helft in het totaal overbevolkte opvangkamp Moria en provisorische bivaks eromheen...