Dat beeld komt op uit onderzoeken naar de effecten van harde bezuinigingen in wat een ‘gezond financieel beleid’ wordt genoemd. Een beleid waarin sociale uitgaven worden beperkt, zoveel als maar zou kunnen.

Tot voor kort leidde dat voor kwetsbare groepen tot situaties van onmacht en isolatie. Maar nu blijkt dat dit beleid ook levensjaren eist, juist in grote westerse economieën, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In beide landen is de stijging van de levensverwachting tot stilstand gekomen. In Engeland komt dat vooral doordat de levensverwachting van armere groepen van de bevolki..





De VS is de eerste economie ter wereld, die van de Britten de vijfde. New York en Londen zijn de financiële centra van de westerse wereld, waar fenomenale salarissen worden verdiend.