Kranten in nood

ontvangen dit jaar 40.415.595 euro rijkssubsidie. Daarbovenop betaalt de overheid hen voor onderzoeksjournalistiek. Minister Slob heeft daarvoor een apart potje van 5 miljoen. De noordelijke 'publieken' werken samen aan onthullende verhalen; daarvoor is 133.980 euro uit dit Slob-fonds getrokken. De minister kwam het zelf brengen; bij die gelegenheid mocht hij symbolisch een tegel lichten. Dat is het zinnebeeld van onderzoeksjournalistiek: de vunzige, krioelende beestjeswereld onder het plaveisel van onze samenleving aan het licht brengen.

Zaterdag brachten de regio-omroepen zo’n door de minister gefinancierde onthulling. Een gratis , zonder betaalmuur of reclamebanners te lezen op de websites van de omroepen. Het ging over de zorgelijke toestand van de Noordelijke Dagbladcombinatie (NDC), uitgever van , en . De afgelopen jaren leed dat bedrijf miljoenen euro’s verlies. Nog twee zulke jaren, en het bedrijf wordt verkocht, zegt de directeur.

Een boeiende reportage , maar bitter is het ook: dat de gesubsidieerde pers 'onthult' hoe moeizaam een privaat krantenbedrijf boert. Terwijl de concurrentie door omroepen daarvan niet los staat. Vroeger waren de kanalen strikt gescheiden: omroepen zonden beeld en geluid uit, en de overheid betaalde daarvoor omdat de techniek duur en etherfrequenties schaars waren. Kr..