De wachttijd in de ggz wreekt zich steeds meer

staan ingeschreven als patiënt in de geestelijke gezondheidszorg. Gelukkig hebben zij lang niet allemaal hulp van een psychiater nodig. Dat neemt niet weg dat de druk op psychiaters enorm is, en dat patiënten die hen wél nodig hebben, daar op z’n minst maanden op moeten wachten. Bijna een op de tien plekken voor arts-psychiaters is vacant.

De personeelstekorten in de ggz beginnen zich steeds meer te wreken. Deze week liet de Haagse rechtbank een verdachte van mishandeling en bedreiging vrij, omdat een toegezegd psychiatrisch rapport niet is gemaakt vanwege personeelsgebrek. De zaak blijkt niet uniek: in 2019 werd in meer dan tweehonderd zaken geen verslag gedaan over de psychische gesteldheid van verdachten, terwijl daar wel o..

Hoe dan ook zijn er méér psychiaters nodig. Maar je trekt niet zomaar een blik open. Kunnen we - naast het temperen van de regel- en controledrift - intussen ook allemaal zélf iets doen? Ja. Veel mensen met psychiatrische problemen hebben een zwak sociaal netwerk, waardoor ze nog minder steun en troost in het leven hebben. We moeten dus zorgen dat mensen die wachten op de psychiater, niet no..