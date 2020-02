Vertrouwen en handel

tegen de voorlopige tekst van het CETA-vrijhandelsverdrag met Canada. Wat de fractie het meest dwars zat, was dat Canadese investeerders daarin beter beschermd zouden zijn dan Nederlandse. Terwijl Nederlandse investeerders altijd naar de nationale rechter moeten, zouden de Canadezen gemakkelijker wegkomen. De uitspraak van toenmalig minister Lilianne Ploumen dat is afgesproken dat CETA-afspraken nooit boven nationale wetten gaan, trok de ChristenUnie in twijfel.

Verder zijn er nog steeds zorgen over andere – lees: soepeler – normen voor dierenwelzijn, en het gebruik door Canada van in Europa niet-toegestane bestrijdingsmiddelen. Critici zeggen dat Canadese boeren hierdoor goedkoper kunnen produceren dan hun Nederlandse collega's.



debatteert over de goedkeuring van het definitieve vrijhandelsverdrag met Canada, is dus de vraag: zijn de zorgen van de ChristenUnie weggenomen? Dinsdag nog, stuurde de huidige handelsminister Sigrid Kaag een uitgebreide brief naar de T..