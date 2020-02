Vredesmissie 'op maat'

Dat zei GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent in 2011 over de haalbaarheid van een puur civiele missie in de Afghaanse provincie Kunduz. Van Gent stemde als enige van haar fractie tégen. De achterban van GroenLinks was ook tegen, maar toenmalig fractievoorzitter Jolande Sap zette door. In het streven het internationale profiel van haar partij op te poetsen, kreeg ze allerlei toezeggingen van de VVD/CDA-minderheidsregering. Toezeggingen die onrealistisch bleken.

Neem het 'agentvolgsysteem', waarmee in de gaten moest worden gehouden dat door Nederland opgeleide politieagenten niet búíten Kunduz zouden worden ingezet. Eind 2012 bleek dat deze afspraak werd geschonden. Het 'agentvolgsysteem' werkte niet; veel agenten konden niet worden bereikt. Achteraf bezien was het te rooskleurig te denken dat zoiets zou werken in Afghanis..



van de verantwoordelijkheid van zijn partij. Ja, GroenLinks had veel toezeggingen gevraagd. Maar als die niet realistisch waren, had het kabinet dat volgens Van Ojik moeten zeggen. Maar in feite was het in 2011 een haast kolderieke vertoning, totdat een missie was geboetseerd waarmee de GroenLinks-fractie kon instemmen.