Als je de Psalmen wilt bewaren in de kerk, laat ze dan zélf spreken

, heette ooit een Bijbelstudieboek over de Psalmen. In de protestantse kerken in Nederland hadden de Psalmen vanouds die plek. Ze werden berijmd, van melodieën voorzien en in de kerkdienst gezongen. In delen van het gereformeerde christendom is dat nog zo. Andere liederen komen er daar niet in. Maar er zijn ook kerken waar de psalmen in de verdrukking raken, zo heet het. Naast Liedboek-gezangen en Opwekkingsliederen (ook for kids) is er dan in een dienst nog maar plek voor een, hooguit twee psalmen. Dat leidt tot bezorgdheid.

De Christelijke Gereformeerde Kerken wilden van jongeren horen hoe zij de Psalmen ervaren en deden onderzoek. Er blijkt afstand. Ze vinden de berijmde teksten vaak moeilijk en de Psalmen sluiten lang niet altijd aan bij hun geloofsbeleving. Een synodecommissie geeft als tip om in de..

is bij zo’n aanbeveling een gegeven. Die liturgie bestaat uit gesproken woord - votum en groet, wet, gebed, Schriftlezing, preek, zegen - telkens afgewisseld met een lied. De vraag is dan alleen voor elk moment wat voor lied je kiest. Dominees of synodes kunnen zich be..