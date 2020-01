Zou het de discussie over voltooid leven niet helpen als voor- en tegenstanders van hulp bij zelfdoding dat samen erkennen? Nederland telt naar schatting zo’n tienduizend 55-plussers die niet (dood)ziek zijn, maar voor wie het leven niet meer hoeft. De angst voor aftakeling en verlies van controle, de zorg anderen tot last te zijn, eenzaamheid, maar ook het gevoel dat niets meer iets kan toevoegen aan het leven – er kunnen allerlei redenen zijn. En die laten zich niet zomaar toedekken met een koffiebezoekje of een pastoraal woord.





, die koste wat kost het leven willen behouden; die altijd maar willen rekken en doorbehandelen; voor wie het intreden van de dood altijd het verliezen is van een strijd. In de Bijbel windt Job er geen doekjes om: hij is klaar met leven. ..





is vermoedelijk gezond, bij de tweede is hulp en aandacht nodig. Een gelovigheid die mensen verbiedt af en toe eerlijk op te biechten dat het ‘op’ is, wordt rigide en slaat alles dood, zoals de vrienden van Job me..