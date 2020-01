De angst voor een virus

als de grootste massamoordenaar in de geschiedenis, dat eeuwenlang gemiddeld een op de tien mensen het leven kostte. Die ziekte is 'uitgeroeid door de moderne wetenschap', zoals dat heet. De tijd dat allerlei ziektes samen de grootste vijand vormden van de mensheid, ligt echter niet zo gek ver achter ons. In rap tempo zijn we eraan gewend geraakt dat virussen die zomaar dodelijk konden zijn, nu zijn verdwenen of met een 'simpele' vaccinatie kunnen worden geneutraliseerd.

In een tijd waarin wij ons steeds veiliger wanen, kan ons daarom weinig méér verontrusten dan de uitbraak van een onbekend virus, waartegen (nog) geen vaccin bestaat. Dat is de reden waarom de uitbraak van een nieuwe corona-variant in China al dagenlang het nieuws domineert.



te blijven zien. Op dit moment lijkt het nieuwe coronavirus - dat bij naar schatting 25 procent van de patiënten ernstige klachten geeft - niet erg besmettelijk. De enkele gevallen die in Europa zijn vastgesteld, gaan tot nu ..