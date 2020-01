Excuses na 75 jaar

schreef Manfred Gerstenfeld in 2007, dat iemand zich moreel geroepen voelt zijn verantwoordelijkheid te aanvaarden. 'Misschien zal daarom de huidige of een toekomstige Nederlandse premier alsnog het grote falen van de Londense regering toegeven en daarvoor excuses aanbieden', mijmerde de Nederlands-Israëlische kenner van het antisemitisme toen. Want premiers als Wim Kok en Jan Peter Balkenende benoemden wel wat er in de Tweede Wereldoorlog verkeerd was gegaan, maar het woord 'excuses' namen ze – tot Gerstenfelds teleurstelling – niet in de mond.

Het duurde tot in 2020, voordat een Nederlandse premier dit woord wél gebruikte. Mark Rutte bood zondag namens de regering excuses aan voor het 'overheidshandelen van toen'. 'Toen een groep landgenoten onder een moorddadig regime apart werd gezet, buitengesloten en ontmenselijkt, zijn we tekortgeschoten. Toen het gezag een bedreiging werd, zijn onze overheidsinstanties tekort..





van de Nederlandse Joden geregistreerd en gedeporteerd. Ondanks individueel verzet, dat er ook was, voerden volgens Rutte 'te veel Nederlandse functionarissen uit wat de bezetter van hen vroeg'. 'De bittere consequenties van registratie en deportatie werden niet tijdig en niet voldoende onderkend.'