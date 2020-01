Een oproep tot inkeer

dat zichtbaar wordt in de reactie van het bestuur van de Jehova’s Getuigen op het wetenschappelijk onderzoeksrapport. Afhouden en tegenstribbelen in een delicate zaak zoals seksueel misbruik in eigen kring, is de rode draad bij het genootschap, dat in Nederland ongeveer 30.000 aanhangers telt.

Het rapport dat vorige week werd vrijgegeven, bevestigt slechts de verhalen van de dappere mensen die in 2017 naar buiten durfden te komen over het misbruik in het genootschap. Aangifte doen werd door de leiding sterk ontmoedigd. Als het al tot een zaak kwam, dan was die meer op het berouw van de zondaar gericht, dan op hulp aan en herstel van het slachtoffer.

zijn de Jehova’s Getuigen geen millimeter opgeschoven. Integendeel, ze spelen de kaart van het slachtofferschap. De boze buitenwereld heeft het op hen gemunt, daarin zien ze de hand van Satan, de vader van de leugen. Ze zullen zich opnie..