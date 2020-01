Fout in het systeem

door de Belastingdienst is ‘chefsache’ geworden. Maandag trok premier Mark Rutte samen met minister Wopke Hoekstra (Financiën) naar Rijswijk om enkele honderden gedupeerden van de Belastingdienst te ontmoeten. Een toezegging konden de bewindslieden niet doen, wel hadden ze een luisterend oor en een opmerkzaam oog. Ogen waaruit bij de premier tranen vloeiden, zoals hij achteraf vertelde. Daar is reden toe. Goedwillende mensen zijn door ‘het systeem’, in gang gezet door de overheid, gekweld en soms geruïneerd. Zonder gebruik te kunnen maken van de meeste elementaire rechtsbeginselen zoals het recht op weerwoord, werden ze door ‘het systeem’ als fraudeur aangemerkt en opgezadeld met onredelijke eisen, invorderingen en loonbeslag. Eisen die zo onmogelijk waren dat mensen in de vernieling raakten.





aan de kaak gesteld door de ‘journalisten van het jaar 2019’ Jan Kleinnijenhuis (Trouw) en Pieter Klein (RTL Nieuws), en door de vasthoudende Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP). Maar, zoals Omtzigt di..

Rutte zegt dat hij zijn les heeft geleerd en er bovenop zit. Voor de premier gaat het om de kern van de rechtsstaat: ‘een overheid die de eigen burgers beschermt tegen de almacht van die overheid’. Daar ging het faliekant mis. De afhandeling van deze treurige affaire, genoegdoening aan de getroffen ouders, staat nu voorop. Nu zijn het enkele honderden en te vrezen valt dat er duizenden gevallen..