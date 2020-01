Iran in meervoudige crisis

Het gepantserde vrijdaggebed van Ali Khamenei, de hoogste geestelijk leider van Iran en de al even gepeperde reactie daarop van de Amerikaanse president Donald Trump zijn de jongste wapenfeiten in een brandhaard die vooralsnog niet uitmondt in een oorlog of revolutie. De liquidatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani op 3 januari en het per ongeluk neerschieten van een Oekraïens passagiersvliegtuig door een Iraanse luchtafweerraket op 8 januari hadden kunnen leiden tot een grootschalig conflict.

Dat is niet gebeurd. Iran kondigde wraak aan, maar schoot alleen een aantal raketten naast twee kampementen in Irak, waarbij – naar vrijdag bleek – toch enkele Amerikaanse soldaten gewond raakten. En vanuit Washington werd wel hard geroepen, maar behalve de aankondiging van extra troepen in de praktijk niet veel gedaan.

Waarom niet? Zowel de Verenigde Staten als Irak hebben geen belang bij open oorlog. Lijkenzakken in een verkiezingsjaar komen Trump niet van pas. En Iran blijkt zwakker te staan dan menigeen dacht. Sterker nog, Iran verkeert in crisis. En die is gelaagd.