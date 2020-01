Commentaar: Betekenisvol contact

en blijf bij ze!, is de boodschap van een onderzoek naar zelfdoding onder tieners (pagina 6). Op basis van gesprekken met nabestaanden onderscheiden de onderzoekers drie profielen van suïcidale jongeren. In elk van die drie groepen zijn de jongeren in een isolement geraakt. Zo zijn er de perfectionisten - meestal meisjes - die op de middelbare school psychische problemen krijgen. Via hulpverlening of internet komen ze in contact met andere jongeren en ontwikkelen ze een ‘suïcidale identiteit’. Daarnaast is er een groep tieners - hier betreft het meestal jongens - die afstroomt naar het speciaal onderwijs. Ze raken het contact met hun oude schoolvriendjes kwijt. Vaak komen ze terecht in een netwerk waar drugs worden gebruikt. En ten slotte zijn er de zelfdodingen die uit het niets lijken te komen. Meestal worden deze gepleegd door rustige, teruggetrokken jongeren. Hun gedachtewereld bespreken ze met (bijna) niemand.

van omstandigheden ten grondslag. Een relatief nieuwe factor is de online wereld. Die onttrekt zich vaak aan het zicht van de omgeving. Suïcidale jongeren hebben via speciale groepen contact met elkaar. Ook zoeken jongeren o..

moeten ingebed zijn in betekenisvolle contacten. Dat is een oproep aan hulpverleners om niet te denken vanuit het systeem, maar vanuit de relatie. Maar het is vooral een oproep aan iedereen: vrienden, buren, sportcoaches,..