Grootschalige leegloop, dát is pas ellende

Nederland is in woningnood geraakt, zegt voorzitter Onno Hoes van makelaarsvereniging NVM. Volgens hem is het huidige tekort aan huizen zelfs vergelijkbaar met de naoorlogse schaarste. Dat roept herinneringen op aan jonge stellen die hun trouwplannen moesten uitstellen, of hun eerste kind kregen op een zolderkamer in het (groot)ouderlijk huis. En inderdaad zijn het vooral jonge mensen voor wie het nu erg moeilijk is een starterswoning te vinden, op fietsafstand van hun eerste baan. Vooral als ze nog geen vast inkomen hebben waarvoor de bank een hypotheek wil geven. Maar het woningtekort raakt ook volwassenen die bijvoorbeeld vanwege echtscheiding een eigen huishouden moeten stichten. Als er dan ook nog kinderen zijn die beurtelings bij papa en mama wonen, krijgt het thema ‘gezinsverdunning’ schrijnend gestalte. En ook het aantal alleenwonenden blijft toenemen.

De woningcrisis is ontaard in woningnood, zegt Hoes. Als zo’n alarm uit een ondernemersclub klinkt, volgt er meestal een liberaal pleidooi. Zoals: doe iets aan al die lastige regels die de nieuwbouw vertragen. Want makelaars willen handel drijven, en de markt loopt nu vast. Vooral in het ‘betaalbare’ segment is het aanbod te klein. Dat drijft de prijzen op (goed voor de courtage) en zorgt ervoor dat een aangeboden huis razendsnel van de hand gaat (weinig inspanning), maar het deugt niet.

Wat vooral niet bevredigt, is de slechte aansluiting van aangeboden nieuwbouw op de vraag van de toekomst. Nog steeds worden er aan de rand van bestaande steden nieuwe wijken uit de weilanden gestampt met ‘grondgebonden’ gezinswoningen. Terwijl ouderen en alleenstaanden in oudere wijken zo’n groot gezinshuis blijven bewonen, omdat ze geen aantrekkelijk alternatief vinden: gelijkvloers, comfortabel en dichtbij centrumvoorzieningen. In veel dorpen en steden zijn er best inbreidingslocaties waar zoiets zou kunnen worden gerealiseerd. Maar voor een ontwikkelaar zijn dat de lastiger projecten, en gemeenten blijven liever verdienen aan de uitgifte van nieuwe kavels.

Als de overheid dan toch wil ingrijpen, zal ze weer meer moeten sturen op de bouw en ruimtelijke ordening. Als ze de markt nog meer de vrije hand laat, blijft de woningnood een probleem van juist de zwakste individuen. Een niveau hoger is woningschaarste immers een luxeprobleem, een welvaartsverschijnsel. Grootschalige leegloop, zoals in Oost-Europa, dát is pas ellende. Vraag het aan arbeidsmigranten uit die landen, die door onze verhitte arbeidsmarkt zijn aangezogen en hier gehuisvest worden op een manier die inderdaad aan naoorlogse toestanden doet denken.