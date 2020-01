Liquidatie toont Amerikaanse zwakte

van de Iraanse generaal Soleimani ter sprake, in het Witte Huis. Telkens werd door de presidenten Bush, Obama en tot voor kort ook Trump de cruciale vraag of het uitschakelen van deze man de vergelding die zou volgen waard was, negatief beantwoord. Dat terwijl mensen aan tafel zaten ‘die vrienden en collega’s verloren door Iraanse raketten en met Iraans advies gemaakte bommen’, waarachter deze Iraanse generaal schuilging. In een discussie op een inlichtingenplatform deed Elissa Slotkin, voormalig onderminister van Defensie, CIA-analist en nu Congreslid voor de Democraten, een boekje open over de moorddadige rol die Soleimani speelde. ‘We keken toe hoe zijn macht toenam, met verwoestende gevolgen.’

Maar het was geen passief toekijken. Hem ombrengen zou nog verwoestender gevolgen hebben.

is de vraag wat zó doorslaggevend was om die grote stap te zetten dus van groot belang. Iran definieert het als een oorlogsverklaring – iets waarin de Democratische senator Bernie Sanders en andere Democraten Teheran gelijk geven.

Hier maakt de liquidatie van Soleimani duidelijk hoe de geloofwaardigheid van president Trump, van zijn regering en zelfs die van de Democratische oppositie is ondermijnd. In het felle gevecht om de macht, de stroom van desinformatie en het minachten van feiten lijkt alleen het wantrouwen het te hebben overleefd.

Dat blokkeert het overleg dat nu zo dringend nodig is, tussen de president, de regering en het Congres. Voor de militaire wereldmacht die Amerika nog steeds is, is dat een onaanvaardbare situatie.

, als de VS niets hadden ondernomen. Er was ‘dwingende informatie’, vertelde de hoogste Amerikaanse bevelhebber, generaal Mark Milley, in een poging iets van duidelijkheid te geven. Hij toonde zich daarbij scherp bewust van de strategische risico’s en gevolgen.

Maar een militair is niet het hoogste politieke gezag. En dat gezag is zó ondermijnd dat zelfs Europese bondgenoten niet inzien dat de liquidatie nodig was, klaagde minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Die zwakke positie heeft Washington aan zichzelf te danken. En nu de Iraanse reactie, na de rouwperiode over Soleimani, zeker komt, is meer openheid een dwingende eis. Niet in de vorm van een korte, tevreden conclusie door Trump in een kerk in Miami, maar elkaar weer kunnen en durven vertrouwen en met politici en bondgenoten de moeilijke overwegingen delen. Want deze liquidatie gaat niet alleen de VS aan, maar raakt het hele Midden-Oosten en ook Europa.