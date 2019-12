Het was een regelrechte bedreiging, die eigenaar Edward Heerema van het Nederlandse offshorebedrijf Allseas kreeg van het Amerikaanse Congres . ‘Als uw bedrijf ook maar één dag doorwerkt aan het project nadat de president de sancties heeft ondertekend, zou dat het blootstellen aan verpletterde juridische en economische sancties’, zo schreven de senatoren Ted Cruz en Ron Johnson. Dus schortte Allseas alle werk op aan de nieuwe gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland. Want Crux en Johnson spreken voor het hele Congres en president Trump tekende vrijdagavond inderdaad de sanctiewet.

De Duitse regeringspartijen briesten over een ‘absoluut onaanvaardbare beslissing’ en inmenging in de Duitse politiek. Amerika tast met deze keiharde sanctiedreiging de soevereiniteit van de Europese energiepolitiek aan, zo klinkt het eendrachtig in Berlijn, Brussel en Moskou.





Maar de sancties zijn niet onverwacht en zowel Duitsland als de Europese Unie hoeven niet de vermoorde onschuld te spelen, stelt de Duitse krant Frankfurter Allgemeine terecht. Duitsland negeerde jarenlang de protesten van andere EU-landen als Polen en de Baltische staten tegen de pijpleiding, die hen en Oekraïne in de Russische kou zou kunnen laten.

Het Amerikaanse argument, dat Europa afhankelijker wordt van Russisch gas, wordt gesteund door de cijfers van de EU zelf. Dit jaar is de import van Russisch gas weer met 18 procent gestegen, aldus de jongste overzichten. De Europese ‘begeerte naar gas wordt alleen maar groter’, constateerde Alexander Medvedev, directeur van de exportpoot van Gazprom in 2017 al tevreden. En ja, zo concludeerde het Europees parlement eind vorig jaar, dat gas wordt door Moskou gebruikt voor ‘geopolitieke doelen’.





Het Amerikaanse paardenmiddel is politiek ongepast en vergaand. De sancties strijken de Europese bondgenoten tegen de haren in. Ze zijn tegelijk effectief, omdat ze heel gericht één bedrijf treffen, Allseas, dat de pijpleiding tussen Rusland en Duitsland aanlegt. Maar ze komen voort uit een groter geopolitiek spel, waarin Europa en zeker Duitsland een dubbele rol spelen.

Brussel waarschuwt al zeker 17 jaar tegen de afhankelijkheid van het Russische gas. De EU protesteerde herhaaldelijk tegen het vuile spel dat Moskou met de gaskraan richting Oekraïne speelde. En als antwoord, nu stevig verdedigd, komt er een tweede grote gasleiding vanuit Rusland naar datzelfde Europa. Dat valt in Washington, maar ook in Warschau, Riga of Kiev niet uit te leggen.





Jan van Benthem