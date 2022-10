Over de prioriteiten en de nalatenschap van een Kamervoorzitter

van een voorzitter zijn: goed voorzitten, goed voorzitten en goed voorzitten.’ Met die stelling solliciteerde VVD’er Ton Elias in januari 2016 naar het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Die post was vacant na het aftreden van zijn partijgenoot Anouchka van Miltenburg. Over de manier waarop zij debatten leidde, werd al jaren geklaagd; anoniem via de pers, soms hardop in de zaal. Maar ze kwam pas ten val nadat bleek dat ze een bij haar bezorgde ‘klokkenluidersbrief’ had weggegooid. Elias verloor de strijd om haar opvolging; de PvdA (destijds regeringspartij, 38 zetels) trok ditmaal aan ..

