Je M of V wijzigen moet inderdaad geen modegril worden

dat transseksuelen psychisch zwaar gestoorde mensen waren’, schreef wijlen prof. Jochem Douma in 1993. Douma dacht als een van de eerste christelijke ethici grondig na over transseksualiteit, wat hem ook op kritiek kwam te staan. Hij zei bijvoorbeeld dat het hebben van vrouwelijke óf mannelijke geslachtsorganen niet per se betekent dat iemand vrouw óf man is. Douma wees een operatieve geslachtsverandering ‘niet zonder meer’ af.

Bijna dertig jaar later leidt nu een ogenschijnlijk kleine verandering in het Burgerlijk Wetboek tot een heftig debat. Het kabinet wil de ‘deskundigenverklaring’ om het geslacht te wijzigen bij de burgerlijke stand, laten vervallen. Volgens de voorstanders is dat nodig vanwege de m..