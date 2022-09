Er is alle reden om bezorgd te zijn over de winst van Giorgia Meloni

een nieuwe held op het schild gehesen. Deze keer mag Giorgia Meloni, als leider van de nationalistische anti-immigratiepartij Fratelli d’Italia, haar land redden. Ze heeft zondag miljoenen kiezers weggehaald bij die andere populistische bewegingen die de afgelopen jaren om de beurt populair waren, zoals Forza Italia en Lega. Concluderen dat de Italiaanse kiezer op drift is, is zwak uitgedrukt.

Toch is de nieuwe held deze keer anders: Italië stevent af op een minister-president van een partij die wortels heeft in het fascisme. Meloni zal (met Forza Italia en Lega) de meest rechtse regering in Italië leiden sinds de Tweede Wereldoorlog. Het land krijgt een regeringsleider die kanttekeningen bij de komst van..