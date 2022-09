Migratie is niet de enige onbesproken oorzaak van de woningschaarste

voornamelijk nog door immigratie. Vorig jaar was de natuurlijke aanwas (geboortes min overlijdens) slechts 8.469, terwijl het migratiesaldo (binnenkomers min vertrekkers) 107.198 bedroeg. Tussen 2003 en 2007 was het migratiesaldo nog negatief; pas vanaf 2014 is het fors opgelopen.

Dat komt door de groei van de economie en de vraag naar zowel goedkope als specialistische arbeidskrachten. De meeste migranten komen uit Europa (50 procent), Azië (20 procent) en Amerika (10 procent). Zonder deze buitenlandse werknemers zouden diverse sectoren in de soep lopen: bouw, techniek, ict, land- en tuinbouw, slachterij, distributie, horeca, schoonmaak. Ook in de zorg werken steeds meer immigranten. En vergeet ..