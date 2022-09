De kerk is een bijzondere gemeenschap. Niet van gelijkgezinden of mensen met dezelfde bijbelopvatting

- het is tijd dat daarvoor ruimte komt in de kerk. Toen de Vlaamse bisschoppen tot die conclusie kwamen, konden ze twee wegen bewandelen. De eerste was bij het Vaticaan om toestemming vragen. Dan was het licht vast op rood gegaan. Ze kozen de andere route: we gaan het doen, laten we zien wat het losmaakt.

Niet zelden vinden veranderingen in de kerk op die tweede manier ingang. Kerkelijke molens malen langzaam en het kan even duren voor je het leergezag of een meerderheid meekrijgt. Door de stap te zetten, riskeer je een botsing, maar je geeft mensen ook de kans om de vernieuwing te ervaren en te ontdekken dat die iets moois brengt, of op z’n minst meevalt. Zo is het in protestantse kerken gegaan m..