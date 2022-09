Poetin kiest voor een lange, brute oorlog en zet daarbij de Russen in een dwangbuis

Rusland moet uiteenvallen in een reeks regio’s die elkaar naar het leven staan. Dat is volgens de Russische president Poetin het plan van het gezamenlijke Westen dat achter het conflict in Oekraïne schuilgaat. Het doel ervan zou zijn, Rusland te verzwakken, te verdelen en uiteindelijk te vernietigen, zo hield hij dinsdagmorgen de Russen voor. En het middel daarvoor is volgens hem het ‘neo-naziregime in Oekraïne’, waarvan het leger feitelijk onder het commando van westerse adviseurs zou staan.

Dus moet Rusland volgens hem wel een mobilisatie doorvoeren, zij het nog gedeeltelijk. Toch gaat het met 300.000 militairen wel om meer troepen dan de strijdkrachten van Duitsland, Denemarken, Nederland en België same..