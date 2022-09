De impact van een oorlog vraagt méér dan financieel ‘oplossend vermogen’

maar het heden eist nu even alle aandacht. Die innerlijke spanning kenmerkte de tiende troonrede van koning Willem-Alexander. Een verhaal met historische referenties waaraan het land ‘houvast’ zou kunnen ontlenen. Zoals een verwijzing naar de eerste troonrede van zijn oma Juliana in 1948. De wederopbouw en verzorgingsstaat moesten nog van de grond komen, Nederland verspilde z’n kracht vooreerst aan een koloniale behoud-oorlog. Als je zo van enige afstand naar de geschiedenis kijkt, zie je een land dat ‘stapsgewijs grote veranderingen heeft doorgemaakt. Die geleidelijkheid is wezenlijk.’

Daags nadat de wereld gefascineerd naar de Britse kroontraditie keek, werd in Den Haag het gejuich overstemd door boegeroep. Er st..