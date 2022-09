Deze Prinsjesdag hebben we te maken met een oorlogsbegroting - de energieoorlog met Rusland

Miljarden om de getroffen burgers te helpen de winter door te komen – het is een van de hoofdpunten uit de begroting die vandaag wordt gepresenteerd. Het is een oorlogsbegroting, het gevolg van de energie- en sanctieoorlog tussen Europa en Rusland. Veel Nederlanders vrezen de komende maanden voor hun energierekening en hopen op een zachte winter. Poetin daarentegen ‘ziet een strenge winter als zijn beste wapen’, citeerde CNN maandag een hoge NAVO-medewerker. De baas van de NAVO, Jens Stoltenberg, heeft in een artikel in de Financial Times gewaarschuwd dat we ‘zes moeilijke maanden tegemoet zien, met dreigende afsluitingen van energie, verstoringen en misschien zelfs burgerlijke onrust’. Precies dat laatste is waarover Russische staatsmed..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .