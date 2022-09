De ondermaatse score bij asielopvang op de biblebelt is extra pijnlijk

in het Gelderse dorpje Harskamp de vlam in de pan. Jongeren gingen aan het rellen bij een protest tegen de komst van een flinke groep Afghaanse asielzoekers. Er werden racistische en nazistische kreten geslaakt; de burgemeester van Ede - waaronder Harskamp valt - schaamde zich. Toen eerder dit jaar Oekraïense vluchtelingen naar het legerkamp kwamen, bleef het een stuk rustiger. De koning en koningin kwamen zelfs op bezoek.

‘Harskamp’ laat zien dat omstandigheden kunnen veranderen. Kennelijk is de ene groep vluchtelingen gevoelsmatig niet hetzelfde als de andere. Dat is niet goed, want mensen zijn mensen. Zónder onderscheid. Maar je kunt er niet omheen - dat voelde je dit jaar aan alles - dat een oorlog dichter bij h..