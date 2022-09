Koninklijke begrafenis

Wachttijd veertien uur. Wie houdt dat vol? Maar de Londense politie moest er een stop op zetten, anders waren mensen achteraan blijven aansluiten. De Britten – althans de driekwart miljoen die van de mogelijkheid om afscheid te nemen van koningin Elizabeth gebruikmaken – nemen hun ‘nationale rouw’ serieus. ‘Dit is geschiedenis en daar wil ik bij zijn’, zei een jonge vrouw voor de camera. Ze wilde zich opgenomen voelen, in een beweging die je niet kunt bevatten, en naderhand zou ze de rest van haar leven iets kunnen navertellen. Dat is de functie van nationale rouw: we zijn samen verdrietig en zo voelen we ons verbonden. Ik ben niet alleen.

Over de doden niets dan goeds, zeggen ze, en over de Britse koningin valt m..