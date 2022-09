De grote crisistop, met Rusland en China in een niet gewilde hoofdrol

, van de ‘nieuwe wereldorde’ die China en Rusland samen vorm zullen geven. Maar in plaats daarvan is de topconferentie van de SCO (Shanghai Cooperation Organisation) voor Moskou en Peking een moment om steun bij elkaar te zoeken – waarbij Rusland die steun het meest nodig heeft. Bij de vorige ontmoeting, voor de opening van de Winterspelen in februari, hadden president Poetin en president Xi hun nieuwe model voor ‘een rechtvaardige, democratische en multipolaire internationale orde’ al aangekondigd.

Ze zetten die nieuwe orde neer als ‘een echt alternatief voor de op het Westen gerichte structuren’ en de westerse opvatting van mensenrechten. Maar tussen toen en nu liggen de enorme schokgolf van de oorlog ..