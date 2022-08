Poetin liet van Gorbatsjovs levenswerk niets over

dingen die Michaïl Gorbatsjov in 1985 deed, na zijn aantreden als chef van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, was een campagne tegen alcoholmisbruik lanceren. Die was vrij streng, zag er vanuit de winkels uit als drooglegging en mislukte volledig. Rusland dronk illegaal alleen maar meer. Dat was voorspelbaar, evenals het gemopper vanuit de volksmond. Wat pas later funest bleek, was het verlies aan geloofwaardigheid dat Gorbatsjov toen al leed. De Russen hadden ontzag, beter gezegd: angst, voor een tsaar of dictator, maar niet voor een gezondheid predikende ‘secretaris-mineraal’.

