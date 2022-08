Coalitie speelt met vuur

worden: zo begon premier Rutte vrijdag, over het asielakkoord. De brief naar de Tweede Kamer was ook nog niet af, en het moest nog wel correct worden opgeschreven. Een flodderig gedoetje: drie weken lang onderhandelen vier kabinetsleden en deskundige secondanten uit hun achterbannen - maar nádat de ministerraad hun deal heeft omarmd, moet die juridisch worden gecheckt.

Wat die toets ook heeft opgeleverd, in ieder geval niet de zekerheid dat de beoogde nareis-beperking voldoet aan geldend vluchtelingenrecht. Sterker nog: binnen de coalitie wordt er al rekening mee gehouden dat de eerste erkende vluchteling die naar de rechter stapt omdat zijn recht op gezinshereniging moedwillig wordt vertraagd, i..