Crisis en kernenergie

de Europese aardgasprijzen. De omslag ontstond toen duidelijk was geworden dat Duitsland zijn gasvoorraden voor komende winter sneller vult dan eerder gedacht.

Helaas is er geen reden om te juichen, want een betrouwbare levering van gas blijft vanwege de Oekraïne-oorlog twijfelachtig. Niets wijst erop dat de manipulatieve Vladimir Poetin de gaskraan weer helemaal opent - de zorgen over leveringen via de Nord Stream-pijpleiding tussen Rusland en Duitsland groeien. Bovendien kampt de Noorse gasproductie met storingen.

Het gevolg is dat de gas- en stroomprijzen nu een factor elf hoger zijn dan tussen 2010 en 2020. Bedrijven en huishoudens wacht hoe dan ook een dure winter.

Te midden van deze energiestorm heeft Hongari..